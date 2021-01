Un topo all’interno distributore è stato comunque immediatamente rimosso dal plesso dello Spoke che più di una volta è stato oggetto di segnalazioni. Il Sindaco Stasi “situazione non più tollerabile. Da tempo al Giannettasio e al Compagna ci sono problemi e situazioni che non possiamo più tollerare”

CORIGLIANO – ROSSANO (CS)- Un topo finisce nel distributore automatico degli snack all’interno del presidio ospedaliero “Guido Compagna” di Corigliano. Il video immortala il roditore, di medie dimensioni, che si muove tranquillamente tra bibite, cracker e merendine. La macchinetta, che si trovava all’ingresso principale del nosocomio, era disponibile al pubblico ma anche ai tanti pazienti ricoverati tra cui donne in attesa e bambini, con non pochi profili di violazioni in materia di sicurezza igienico-sanitaria di prodotti alimentari. Il distributore è stato comunque immediatamente rimosso dal plesso, che più di una volta è stato oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini ma anche del Sindaco Flavio Stasi che torna a chiedere l’intervento nei plessi del Giannettasio e del Compagna, da troppo tempo in situazione di degrado e abbandono.

Stasi “troppa incuria nello Spoke di Corigliano-Rossano”

“Ormai sono troppe le segnalazioni di cittadini rispetto ai disagi causati da incuria nello Spoke Corigliano-Rossano. Entrambi i plessi, oltre alle questioni strettamente sanitarie su cui intendo investire direttamente il nuovo Commissario dell’Asp presentano da tempo problemi agli impianti e mancata manutenzione, dagli ascensori alle infiltrazioni, fino al ritrovamento di topi ed altri animali, situazione che non possiamo più tollerare”. Così sul proprio profilo Facebook il Sindaco di Corigliano – Rossano Flavio Stasi che aggiunge “come amministrazione comunale, nonostante si tratti di competenze della governance sanitaria, abbiamo sottolineato più volte direttamente all’ex Commissario Bettelini non soltanto la situazione di grave degrado in cui versano i plessi del Giannettasio e del Compagna, ma persino la disponibilità di intervenire direttamente noi – se necessario – per consentire il miglioramento degli ambienti per i nostri concittadini. Per questa ragione non possiamo più consentire che si resti inermi rispetto a tali disagi. Seppur restando nello spirito di massima collaborazione istituzionale, abbiamo diffidato tanto l’Azienda Sanitaria quanto la Direzione Sanitaria dello Spoke a prendere improrogabilmente provvedimenti rispetto allo stato dei plessi ospedalieri, e ci aspettiamo interventi immediati affinché certi episodi – che bene fanno i cittadini a denunciare – non accadano più.