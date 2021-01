Continua a nevicare nel cosentino. Mezzo pesante di traverso, 107 bloccata a San Fili

Continua a nevicare a quote basse su buona parte del cosentino. Disagi sulla Statale 107 bloccata all’altezza di San Fili per un mezzo pesante finito di traverso

COENZA – Continua a nevicare su buona parte della Calabria settentrionale, dove in queste ultime ore le temperature sono diminuite un pò ovunque per l’afflusso di area gelida dalla Russia. Già dalla tarda mattinata la neve è iniziata a cadere sopra i 500 metri creando un accumulo di circa 10 centimetri, mentre dal primo pomeriggio i fiocchi bianchi stanno interessando anche la valle del Crati, imbiancando in particolare Cosenza e Rende. Le precipitazioni nevose sopra i 500 metri, invece, stanno creando alcuni disagi sulle strade interne del cosentino soprattutto sui versanti interni e della Catena costiera che risultano le zone maggiormente colpite. E mentre sull’autostrada A2, sia a Rogliano che sul Pollino, il transito è tutto sommato regolare, seppur con qualche rallentamento, difficoltà si registrano invece sulla Statale 107 Silana-Crotonese dove diverse auto sono incolonnate all’altezza di San Fili, a causa di un mezzo pesante finito di traverso sulla carreggiata. Sul posto stanno operando alcune squadre dell’Anas con mezzi spazzaneve pe cercare di liberare la carreggiata. Le precipitazioni nevose continueranno a interessare la zona fino alla tarda serata.

E tra le persone rimaste bloccate anche il consigliere regionale Graziano di Natale che ha laconicamente commentato “mi trovo bloccato sulla strada 107. Per una nevicata ampiamente prevista la strada 107 ,all’altezza di San Fili, è bloccata. Mi chiedo come i dirigenti dell’Anas programmino gli interventi. Cose di Calabria!!!”