Camigliatello, rubano il traino del Soccorso Alpino. I volontari: “profondo sdegno”

“Un gesto incomprensibile, un’offesa profonda per chi – scrivono in una nota – opera per salvaguardare la vita umana 24 ore su 24”

CAMIGLIATELLO SILANO (CS) – “Amara sorpresa e immenso dispiacere” vengono espressi dal Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria “che viene colpito profondamente – si afferma in un comunicato – da un gravissimo ed irrispettoso atto di inciviltà: il furto di un verricello da traino installato nell’automezzo della stazione Sila Camigliatello”.

“Come si può privare un mezzo di soccorso di un bene tanto prezioso? Un bene acquistato – si aggiunge nella nota – con il frutto di tanti sacrifici da parte di volontari del soccorso alpino che operano per la salvaguardia della vita umana 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno, anche a rischio della propria vita; di volontari che si occupano di soccorrere gli infortunati nel territorio montano, nelle grotte e nelle zone impervie ed ostili del territorio regionale e nazionale. Tutti i tecnici e gli operatori del Soccorso alpino regionale, che condannano duramente quest’atto, hanno espresso profondo sdegno e grande indignazione per il furto avvenuto. Un gesto incomprensibile, un’offesa profonda che ha colpito un’associazione di volontariato”