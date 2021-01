La “Colonia Silana” sarà ristrutturata, in arrivo 3,5 milioni di euro

Per tentare di recuperare la struttura storica di Camigliatello era stata anche avviata una petizione. Il sindaco Monaco ha annunciato con entusiasmo su Facebook il finanziamento

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – La Colonia Silana di località Moccone a Camigliatello ‘risorgerà’ e dopo tanto impegno e battaglie, la struttura che da anni versa nell’abbandono totale e che ha anche subito saccheggi e atti vandalici sarà ristrutturata. Ad annunciarlo è stato su Facebook il sindaco di Spezzano della Sila, Salvatore Monaco: “Dopo decenni di abbandono, la Colonia Silana di Camigliatello Silano sarà ristrutturata e valorizzata grazie al Ministero dell’Ambiente e al Parco Nazionale”.

Grazie ad un finanziamento di 3milioni e mezzo di euro sarà possibile recuperare questo importante immobile che rappresenta la storia della Sila. “Nelle prossime settimane – ha scritto ancora Monaco – i movimenti, le associazioni e chi ama la Sila sarà coinvolto nel processo di valorizzazione e animazione della Colonia Silana”.

L’imponente struttura circondata da maestosi boschi di pino fu edificata dopo il terremoto alla fine del 1908 ed adibita per anni a centro estivo per bambini malati di malaria e come sanatorio permanente. Con il passare del tempo si era arricchita di numerosi padiglioni come la foresteria, un piccolo ospedale ed una chiesa. Ha ospitato tantissime personalità importanti e finalmente potrà tornare presto a rivivere.