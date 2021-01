Carolei: casi di positività al virus, sindaco chiude le scuole

Si registrano nuovi contagi nel territorio del Comune di Carolei ed il sindaco per precauzione chiude le scuole per tre giorni

CAROLEI (CS) – Con un post pubblicato ieri sera Francesco Iannucci, sindaco di Carolei, aggiorna sulla situazione dei contagi da Covid 19. Nel territorio infatti, si registra un nuovo caso positivo residente a Vadue per un totale di tre contagi. “Per onestà, voglio sottolineare che dai risultati di alcuni tamponi antigienici veloci, sono risultati positivi al Covid19, sette persone domiciliate sul nostro territorio. I soggetti ed i loro familiari, si sono posti in quarantena volontaria – ha scritto ieri sera il sindaco – in attesa dei tamponi molecolari dell’ASP”.

Intanto il sindaco ha firmato l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti del territorio di Carolei da oggi e fino al 18 gennaio al fine di sanificare tutti gli edifici scolastici. «Una decisione – prosegue Iannucci – necessaria, considerato che alcuni alunni sono stati a stretto contatto con soggetti risultati positivi. Una decisione dettata da una prudenza che, a mio parere, in questi casi non è mai troppa».