Altomonte, gelate 2020: risarcimento agli agricoltori che hanno subito danni

Tutti coloro i quali hanno subito danni alle produzioni e alle strutture aziendali nei territori agricoli potranno presentare domanda per accedere al beneficio entro il 5 febbraio

ALTOMONTE (CS) – Gelata del 3 e 4 aprile 2020, tutti coloro i quali hanno subito danni alle produzioni e alle strutture aziendali nei territori agricoli superiori al 30 per cento della produzione lorda e che ne hanno fatto regolare istanza, possono accedere al beneficio presentando domanda entro il 5 febbraio. A darne notizia è l’assessore all’agricoltura Emilia Romeo ricordando che per le perdite causate la Regione Calabria – Assessorato all’Agricoltura ed il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali hanno dichiarato per Altomonte (insieme ai comuni di San Lorenzo del Vallo, Cassano Jonio, Spezzano Albanese e Corigliano-Rossano), l’esistenza del carattere di eccezionalità dell’evento calamitoso.

“L’amministrazione Comunale – continua l’assessore – coglie l’occasione per ringraziare l’Assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo nel continuare a dimostrare sensibilità e attenzione rispetto alle esigenze della nostra comunità e segnatamente – conclude la Romeo – dell’intero territorio”.

“Nel plaudire il lavoro fatto dall’assessore Romeo nella fase di istruttoria e di iter delle domande delle aziende interessate – aggiunge il Sindaco Gianpietro Coppola – siamo riconoscenti con l’assessore Gallo per aver perorato la causa dei nostri imprenditori agricoli in sede regionale e governativa, anche con la collaborazione della senatrice Fulvia Caligiuri. Un ristoro importante – conclude il Primo Cittadino – per un territorio ed un settore, quello agricolo, fortemente colpiti nel 2020 anche dal Covid-19″.

Come presentare la domanda

I modelli di domanda per la richiesta dell’indennizzo sono presenti sull’albo pretorio online del sito istituzionale (http://www.comune.altomonte.cs.it/). Debitamente compilate e corredate dalla documentazione necessaria, le istanze dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 5 febbraio, alla Regione Calabria secondo le modalità previste dal bando.