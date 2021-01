Contrasto alla povertà, Cariati cerca 8 professionisti per l’affidamento

L’obiettivo è creare una short list di collaboratori esterni per l’avvio di diverse attività progettuali. Il modello di domanda è disponibile sul sito istituzionale del Comune

CARIATI (CS) – Due assistenti sociali e due operatori amministrativi, un esperto di informazione e comunicazione ed un educatore professionale socio-pedagogico, un assistente ai servizi di mediazione familiare e finanziaria ed un insegnante di lingua italiana. Sono, queste, le figure professionali per l’affidamento delle quali l’Amministrazione comunale ha pubblicato sull’albo online dell’ente l’avviso a presentare manifestazione di interesse. L’obiettivo è quello di costituire una short list di durata annuale di professionisti esterni che collaboreranno per l’avvio e la realizzazione di diverse attività progettuali.

È quanto fa sapere l’assessore alle politiche sociali Maria Elena Ciccopiedi precisando insieme al Sindaco Filomena Greco che il finanziamento di oltre 94 mila euro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali rientra nell’atto di programmazione territoriale del piano regionale per la lotta alla povertà – Rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà per l’anno 2018 approvato lo scorso ottobre 2020 dalla conferenza dei sindaci appartenenti all’Ambito Territoriale Sociale (ATS) N.2 di cui Cariati è comune capofila.

La domanda sul sito del Comune

Il modello di domanda è disponibile sull’albo pretorio online del sito istituzionale (http://comune.cariati.gov.it/). La domanda dovrà pervenire esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo [email protected] entro e non oltre mercoledì 27 gennaio.