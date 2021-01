Infermiera positiva, stop ai ricoveri in cardiologia all’ospedale di Castrovillari

Sospese anche le attività ambulatoriali. Partito lo screening a tutto il personale che al momento ha dato un esito positivo solo tra gli addetti alla pulizia

.

CASTROVILLARI (CS) – Sono stati sospesi in via precauzionale i ricoveri nel reparto di Cardiologia dell’ospedale civile di Castrovillari. E’ quanto ha disposto la direzione sanitaria del nosocomio dopo che, nei giorni scorsi, un’infermiera del reparto è risultata positiva al Covid. Oltre ai ricoveri sono state sospese tutte le attività ambulatoriali collegate al reparto in attesa di avere il quadro definitivo dei tamponi e di procedere, in totale sicurezza, alla ripresa dei ricoveri. Lo screening su tutto il personale è già partito e, al momento, all’esito dei primi tamponi, non risultano altri positivi all’interno del reparto. È risultata, invece, una positività tra gli addetti alle pulizie.