Da Castrovillari l’appello per “potenziare la farmacia territoriale”

“Il bacino di utenza è ampio e la farmacia deve adempiere a vari compiti – scrive il Comitato Salute -. C’è necessità che rimanga aperta tutti i giorni feriali e che venga integrato più personale sanitario”

CASTROVILLARI (CS) – A Castrovillari, tra le tante articolazioni del servizio sanitario, c’è anche la farmacia territoriale che serve “un bacino di utenti di ben 90000 abitanti”, con un farmacista e due collaboratori, “non tecnici, ma personale a tempo determinato con scadenza trimestrale”. Il Comitato per la Difesa e la Promozione della Sanità Pubblica del Pollino chiede che venga potenziate poiché “per questa situazione, il servizio distribuzione farmaci o il ritiro dei piani terapeutici anche per patologie gravi, è assicurato solamente nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00. Se si pensa che il bacino di utenza copre un ampio territorio, si capisce come i cittadini dei paesi limitrofi siano i più penalizzati da questa organizzazione”.

La farmacia territoriale inoltre “adempie a vari compiti, alcuni utilissimi, come la fornitura di farmaci salvavita agli ammalati, assolvendo anche a funzioni burocratiche come timbrare i piani terapeutici”, precisa il Comitato Salute. “Tale stato di cose è vessatorio per gli utenti, che devono sobbarcarsi ad ulteriori file di attesa, oltre a quelle per le visite specialistiche e/o ambulatoriali e presso il medico di famiglia, file ancora più lunghe in questi tempi di epidemia, ma è vessatorio e stressante anche per i lavoratori, in particolare per la farmacista, che è la responsabile del servizio. Nel nostro sistema sanitario, infatti, l’inefficienza si coniuga sempre più con un lavoro stressante e massacrante di una parte del personale sanitario e parasanitario”.

L’appello a Longo e all’Asp di Cosenza

Il comitato della salute del Pollino si rivolge al commissario regionale e al responsabile dell’ASP di Cosenza “perché il personale medico e paramedico della farmacia distrettuale di Castrovillari sia aumentato e la farmacia resti aperta tutti i giorni feriali, con rientri pomeridiani nei giorni di martedì e giovedì, pur essendo convinti che la vera soluzione si otterrà solamente con una più capillare distribuzione sul territorio di sedi deputate a dare risposte a queste problematiche”. Il Comitato conclude chiedendo “inoltre ai sindaci della zona, quali responsabili della sanità territoriale, di adoperarsi per la piena funzionalità della struttura e per la tutela delle condizioni di lavoro degli addetti”.