Covid, a Crosia screening di massa. Il sindaco: “ci farà capire quanto circola il virus”

Avverrà in tre distinte giornate (13-14-15 gennaio) e in modalità drive-in per capire lo stato di salute della popolazione. Al momento sul territorio sono solo venti i contagi

CROSIA (CS) – Al via lo screening di massa sulla popolazione di Crosia. È quanto fa sapere lo stesso primo cittadino di Crosia, Antonio Russo, annunciando il programma dell’attività di verifica che si terrà nei prossimi mercoledì 13, giovedì 14 e venerdì 15 Gennaio 2021 in modalità drive-in dalle ore 8.30 alle 17.00 su via dei Gerani (nei pressi dei campi da tennis) in località Centofontane, a Mirto e Martedì 19 gennaio 2021 dalle 9.30 alle 16.30 in piazza del Popolo nel centro storico di Crosia.

Russo: “dobbiamo capire quanto circola il virus”

“Alle porte di una terza ondata pandemica, annunciata proprio in queste ore dal Governo – dice Antonio Russo – abbiamo necessità di capire come e quanto circola il virus all’interno della nostra comunità. Faremo 2.000 tamponi ai cittadini residenti (più del 20% della popolazione) e avremo un’istantanea della situazione attuale”.

“I numeri ufficiali, quelli verificati dall’Asp di Cosenza, ci dicono che attualmente all’interno del nostro territorio comunale ci sono una ventina di casi. Non sappiamo, però, se siano solo questi, considerato che il Covid si manifesta anche spesso in forma asintomatica, – precisa Russo – probabilmente la più pericolosa, perché consente di infettare inconsapevolmente altre persone. Raccoglieremo dei dati che serviranno ad avere un quadro statistico in un territorio, quello del basso Jonio cosentino e della Valle del Trionto, che fino ad ora per quello che ne sappiamo e vedendo i numeri che giornalmente si registrano nel Paese e in Calabria, sembra essere stato soltanto lambito dalla Sars-Cov-2“.

Questo è il momento di non abbassare la guardia. Siamo ancora in piena emergenza e ogni passo falso potrebbe essere fatale. Faremo uno screening importante, che nei prossimi giorni interesserà anche i cittadini del centro storico di Crosia. Questo però non significa immunità. Tutt’altro. Chi risulterà negativo (e mi auguro siano davvero in tanti) dovrà fare di tutto per preservare questo status per la sua salute e per la salute di tutti”.

Tampone in modalità drive-in

I tamponi antigenici (i cosiddetti tamponi rapidi che fino ad ora hanno riscontrato un’attendibilità superiore al 90%) sono stati acquistati dall’Amministrazione comunale con fondi di bilancio. Saranno effettuati in forma volontaria da uno staff di medici di base con la collaborazione degli operatori della Croce Rossa del comitato di Mirto Crosia.

Il tampone sarà effettuato in modalità drive-in (direttamente all’interno dell’auto) ai soli residenti nel comune di Crosia. Nei giorni 13-14-15 gennaio per quanti abitano nell’area urbana di Mirto sarà attivo il punto di verifica di via dei Gerani (lungomare Centofontane), il 19 gennaio, invece, il check-point di piazza del Popolo a Crosia per i residenti del Centro storico.

Non sarà necessario prenotarsi ma basterà mettersi in fila (per il drive-in) con la propria auto, lungo il percorso che sarà indicato dagli agenti della Polizia municipale, forniti di Carta d’identità. Per ogni altra informazione è possibile contattare l’ufficio dei Servizi sociali comunali allo 0983.485056/7 dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Ai partecipanti allo screening, ad esito del tampone, sarà rilasciato un certificato di effettuazione del test.