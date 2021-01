Scalea, in strada con un forno elettrico e un televisore: arrestato un 31enne

Segnalato al 112 dalla chiamata di un cittadino, un pakistano senza fissa dimora è stato fermato da una pattuglia di carabinieri

SCALEA (CS) – Si aggirava per le vie del centro storico di Scalea, con in mano un forno elettrico e un televisore. Segnalato al 112 dalla chiamata di un cittadino, A.M., un 31enne pakistano senza fissa dimora è stato fermato e arrestato da una pattuglia di carabinieri, nelle prime ore di domenica mattina, in via Beata Vergine del Carmelo.

La fuga e la colluttazione

Alla vista delle forze dell’ordine il 31enne si è dato alla fuga lanciandosi in una scarpata ma, dopo un inseguimento a piedi, è stato bloccato dai militari. L’uomo si è rifiutato di fornire le proprie generalità e si è scagliato contro i carabinieri tanto da far nascere una colluttazione sedata grazie al supporto di una seconda pattuglia dei Carabinieri di Orsomarso inviata in supporto

Il 34enne, condotto in Caserma, non ha saputo fornire indicazioni circa la provenienza degli elettrodomestici di cui era in possesso e sui quali sono in corso accertamenti. Informata la Procura della Repubblica di Paola il 31enne è stato arrestato. Nel corso dell’udienza, svoltasi questa mattina al Tribunale di Paola, l’arresto è stato convalidato e il cittadino straniero è stato posto in libertà.