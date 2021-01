Mormanno, vaccinato tutto il personale del Capt

Sono stati tutti vaccinati sessanta tra medici, infermieri, oss e altro personale del Centro assistenza primaria territoriale di Mormanno

MORMANNO (CS) – Dopo le sofferenze del passato dovute al Covid, che a Mormanno ha purtroppo fatto sentire la sua presenza con morte e contagi, quella di ieri e di oggi, per la Comunità del Pollino saranno ricordate come giornate storiche che tracciano una sorta di nuovo passaggio: il vaccino della Pfizer è stato somministrato a tutti i dipendenti del Capt. A darne notizia è l’amministrazione comunale. Nella cittadina del Pollino, nel corso della pandemia sono decedute sei persone positive al Covid-19 e 103 sono stati i casi registrati fino ad oggi, 11 gli attualmente positivi, su circa 3mila abitanti. Inoltre, lo scorso novembre nell’ospedale di Mormanno, oggi Capt, si è registrato un focolaio che ha interessato anche personale sanitario e degenti. Il sindaco Giuseppe Regina, parla di “giornata storica che offre una luce di speranza e rinascita”.

Il sindaco ha ringraziato tutto il personale dell’Ospedale di Mormanno, la Direzione Sanitaria nella persona di Marinella Morano, la Direzione Distrettuale con Franco Di Leone e l’ASP di Cosenza “per i tanti sforzi che in queste ore stanno mettendo in campo per arrivare, il prima possibile, a rendere completamente sicuri i luoghi di cura e di speranza”.

L’inizio dell’anno ha portato anche un’altra novità positiva. Dopo la pagina difficile dei contagi nell’ospedale anche l’ultimo degente malato si è negativizzato. L’Amministrazione Comunale ha provveduto alla sanificazione totale degli ambienti in maniera da poter riprendere, ora, con i ricoveri ospedalieri nella maniera più sicura possibile.