Auto con 4 giovani si ribalta nel cosentino. Muore una ragazza di 19 anni

L’incidente avvenuto nel pomeriggio sulla Statale 18 ha coinvolto un’auto sulla quale viaggiavano quattro giovani. Una ragazza di 19 anni è deceduta, tre sono rimaste ferite

.

SAN NICOLA ARCELLA (CS) – Un nuovo terribile incidente mortale ha interessato la strada statale 18 Tirrena Inferiore. Questa volta il tragico schianto è avvenuto in provincia di Cosenza, tra i comuni di Praia a Mare e San Nicola Arcella. Una ragazza di 19 anni è morta in seguito al violento impatto che ha interessato un’utilitaria (una Renault bianca) sulla quale si trovavano 4 persone (due ragazzi e due ragazze), tutti giovani. Gli altri sono rimaste feriti e trasportati in ospedale. Nel primo pomeriggio un motocilista ha perso la vita invece nel lametino dopo che la sua moto si era scontrata con un’altra auto.

L’auto sulla quale si trovava la giovane, per cause ancora in corso di accertamento, è sbandata nei pressi di un viadotto finendo fuori strada e ribaltandosi. Terribile l’impatto che ha letteralmente distrutto l’auto. La ragazza, che era seduta sui sedili posteriori, è morta sul colpo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo dalla lamiere contorte. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, la polizia stradale, personale dell’Anas e i carabinieri della compagnia di Scalea per i rilievi del caso. Il traffico locale è al momento deviato su percorsi alternativi per consentire la rimozione dell’auto e la pulizia e messa in sicurezza della sede stradale per consentire la riapertura del tratto.