A Castrovillari è partita l’operazione “canali puliti”

L’Amministrazione comunale di Castrovillari ha operato in questi giorni per la pulizia dei canali e per garantire un miglior deflusso delle acqua piovane

CASTROVILLARI (CS) – Il Comune della città del Pollino grazie ad operatori dedicati ha provveduto alla pulizia dei canali che lambiscono Contrada Porcione, Via Polisportivo, Contrada Pietà e la parte nord di Canal Greco; un’opera fondamentale non solo per il decoro urbano ma proprio per evitare possibili allagamenti che spesso sono stati registrati per l’irruenza degli agenti atmosferici.

Il sindaco e l’assessore all’ambiente, Domenico Lo Polito e Pasquale Pace, sottolineano la portata dell’azione che “parte di un intervento più ampio – affermano gli amministratori – a servizio di una qualità ambientale che si sta perseguendo da tempo, ed in più modi nell’interesse della collettività e dello stesso territorio comunale”

“L’attività – ha dichiarato a riguardo l’Assessore Pace – si articola, tra l’altro, in quella qualità urbana che si sta accompagnando, su più fronti, certi che operazioni del genere, sono indispensabili per tutelare un patrimonio che ogni città condivide tra aree verdi e parchi, insostituibili per far godere i luoghi che possiede, bisognosi, però, di essere tutelati dalle sempre più frequenti bombe d’acqua che gli sconvolgimenti climatici hanno consegnato al pianeta”.

“Naturalmente il servizio deve richiamare ad una maggiore attenzione la cittadinanza da cui non si può prescindere per la pulizia e tutela di queste aree, sempre a prova di sensibilità e comportamenti civici, essenziali per ogni crescita e condivisione dell’esistente bisognoso di rispetto proprio per il ruolo che svolge e che tutti dovrebbero aiutare a rendere anche in sicurezza. Da qui l’importanza della loro pulizia per cercare di fronteggiare spiacevoli eventi che non possono essere privati di quella responsabilità e sostenibilità ormai imprescindibili e che l’attenzione a più mani può, per altro, aiutare a svolgere a fianco dell’ente locale nell’interesse del più complessivo bene comune”.