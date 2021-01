Castrovillari, sacerdote in auto-quarantena: “sono stato a contatto con positivo”. Chiusa parrocchia

A renderlo noto Don Gianni De Luca che riporta la notizia con un post pubblicato sulla pagina ufficiale della parrocchia “Sacri Cuori”: “non possiamo permetterci di essere superficiali”

CASTROVILLARI (CS) – “Carissimi, vengo ad avvisarvi che essendo stato a contatto con una persona risultata positiva al Covid, in attesa di sottopormi insieme ai collaboratori parrocchiali stretti a tampone, nonostante l’imminente solennità dell’Epifania, sono sospese tutte le celebrazioni liturgiche“. Così il sacerdote Don Gianni De Luca avvisa i suoi fedeli, dando la notizia con un post pubblicato sulla pagina ufficiale della parrocchia “Sacri Cuori” di Castrovillari.

Per tale motivo sono state sospese tutte le celebrazioni liturgiche in programma nella parrocchia “Sacri Cuori” di Castrovillari e la chiesa rimarrà chiusa per precauzione fino ad avvenuta sanificazione. La decisione è stata adottata dopo che il parroco ha avuto contatto con una persona risultata positiva al Covid- 19 e si è messo in quarantena volontaria.

“Non possiamo permetterci il lusso di essere superficiali – ha concluso don Gianni – pertanto saremo in quarantena fiduciaria fino a quando potremo effettuare il tampone”.