La stazione di San Nicola Arcella verso la riapertura. Regione e RFI avviano l’iter

A renderlo noto l’Associazione Ferrovie in Calabria che, insieme all’Unione delle Associazioni della Riviera dei Cedri, ne sostengono la riapertura: “è importante per il turismo del territorio”

COSENZA – Lungo la Ferrovia Tirrenica Meridionale, tra Battipaglia e Reggio Calabria Centrale, sono purtroppo numerose le fermate ed ex stazioni dismesse (13 in tutta la Calabria), tra cui anche quella di San Nicola Arcella, posta tra le stazioni di Praja-Ajeta-Tortora e Scalea-Santa Domenica Talao.

“In alcuni casi si è trattato di scelte dettate da cambiamenti consistenti nei flussi di viaggiatori, specie sulle brevi distanze, in altri casi dalla effettiva scarsa frequentazione di alcuni impianti”, scrive l’Associazione Ferrovie in Calabria.

Realizzazione dell’opera, RFI e Regione a lavoro

L’associazione Ferrovie in Calabria fa sapere che “la Regione Calabria, attraverso l’interessamento del Consigliere Regionale Antonio De Caprio, fin dal primo momento sensibile alle sollecitazioni delle associazioni, ha avviato attraverso il Dipartimento Trasporti l’iter finalizzato alla realizzazione dell’opera, per cui adesso la parola é passata ad RFI che a breve dovrà quantificare il costo e la fattibilità dell’opera – concludono – Già alcuni anni fa, quando il sito non era così visitato, il Sindaco di San Nicola Arcella Barbara Mele aveva richiesto l’attivazione del servizio per favorire la mobilità e ridurre le emissioni di smog“.

San Nicola Arcella, 60 Consorzi chiedono la riapertura