Incendio in un lido di Scalea, la struttura è distrutta

Al momento non si esclude alcuna ipotesi e i carabinieri indagano su quanto accaduto. Ingenti i danni alla struttura

SCALEA (CS) – Incendio questa mattina in un lido balneare della cittadina tirrenica, situato sul lungomare Ruggero di Lauria. Secondo i primi accertamenti le fiamme sarebbero divampate a causa di un corto circuito di un frigorifero rimasto in funzione. Non si esclude comunque l’ipotesi dolosa e per questo i carabinieri stanno visionando le immagini della videosorveglianza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Scalea che con l’ausilio di un’autobotte hanno spento le fiamme. La struttura, il legno e lamierato, è andata distrutta e ingenti sono i danni. Il Comune di Scalea ha espresso solidarietà nei confronti del giovane imprenditore titolare della struttura andata distrutta.