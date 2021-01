Orsomarso, una frana fa crollare un enorme masso. Chiuso un tratto della Strada Provinciale

Un enorme masso è precipitato sulla sede stradale della ex SS 18 nel comune di Orsomarso. Sul posto i Vigili del Fuoco insieme ai tecnici comunali e quelli della provincia di Cosenza

ORSOMARSO (CS) – Il maltempo delle ultime ore, che sta colpendo in particolare l’alto Tirreno cosentino con piogge e violente grandinate, ha provocato questa mattina uno smottamento in prossimità del bivio per Orsomarso sulla Strada Provinciale 9, che ha portato alla caduta di un grosso masso sulla sede stradale. Attualmente la Strada Provinciale 9, nel tratto interessato dalla frana, è stata chiusa al transito per ulteriori accertamenti e verifiche della situazione a monte della strada. Si tratta di un tratto viario della ex SS 18 che dal Ponte Lao, nel comune di Orsomarso, attraversa i comuni di Santa Maria del Cedro, passando dalla frazione di Marcellina, Grisolia e Diamante, nella frazione di Cirella. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza, distaccamento di Scalea, insieme ai tecnici comunali e quelli della provincia di Cosenza.