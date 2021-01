Castrovillari: 25 positivi al Covid, sindaco “le riunioni familiari hanno favorito i contagi”

Il primo cittadino Mimmo Lo Polito ha reso noti i nuovi casi di positività con un post su Facebook: “sono in gran parte familiari dei giovani già contagiati nei giorni scorsi”

CASTROVILLARI (CS) – Oltre ai casi di Frascineto anche nella vicina Castrovillari sale il numero di persone risultate positive al coronavirus. Il sindaco con un post su Facebook ha reso noto che su “224 tamponi antigenici effettuati presso l’area mercatale sono state riscontrate 25 positività di cittadini di Castrovillari“. “Preciso – scrive Lo Polito – che è salita l’età media (42) perché la gran parte dei positivi di oggi sono i familiari dei contatti di giovanirilevati positivi nei giorni scorsi ed in alcuni casi è l’intero nucleo familiare”.

“A tal proposito vorrei dire che in caso di positività di un familiare convivente è quasi inutile far fare agli altri il tampone antigenico perchè in questi casi, in cui il contagio è inevitabile – sottolinea Lo Polito. – Il medico curante dovrà richiedere tampone molecolare per tutti gli appartenenti a quel nucleo familiare per il quale, il sottoscritto, in ogni caso dispone con ordinanza quarantena per tutti. Tengo a ribadire che i riscontri ci confermano che sono nuclei familiari ben definiti a risultare positivi e che il fenomeno è, al momento, circoscritto. Certo è anche che le riunioni familiari hanno favorito questo contagio e, mi duole dirlo, per tempo avevo segnalato che i rischi maggiori si annidavano tra le mura domestiche, con parenti ed amici. Spero risulti chiaro – prosegue il sindaco della città del Pollino – che dobbiamo evitare di andare a casa altrui ed impedire che altri vengano a casa nostra, perché parlando con chiarezza, in questi contesti nessuno usa la mascherina. In questi casi trova terreno fertile il virus. Credo che aver avvisato per tempo nei giorni scorsi abbia evitato tante riunioni per questo capodanno. Continuiamo ad evitare contatti non necessari”. Il 31 dicembre scorso su 238 tamponi antigenici effettuati presso l’area mercatale erano risultate positive 9 persone con un’età media di 27 anni.