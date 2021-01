Frascineto, sale il numero dei positivi: “chi ha avuto contatti con loro si autodenunci”

L’ultimo aggiornamento sull’esito dei tamponi effettuati nel comune del cosentino fa salire il numero dei contagi rispetto allo scorso 30 dicembre. L’appello dell’amministrazione comunale: “chi ha avuto contatti con i positivi si autodenunci”

FRASCINETO (CS) – “La lista dei casi positivi aumenta” è scritto in un post pubblicato ieri sulla pagina del Comune di Frascineto dove si registrano 14 casi di positività al Covid 19 con un incremento di 11 rispetto al 30 dicembre scorso. “Oltre ai casi legati al parrucchiere di Castrovillari (già tracciati e posti in quarantena) – è scritto nel post – ci sono diversi soggetti positivi legati ad altri eventi che hanno permesso la diffusione del virus. La maggior premura è che i nostri concittadini – scrive l’amministrazione comunale – che hanno avuto contatti con i positivi si autodenuncino. Non siamo in cerca del capro espiatorio, abbiamo solo intenzione di tracciare tutti i contatti per limitare il più possibile la diffusione a macchia d’olio del virus”.

“Siamo una comunità troppo piccola per permetterci un numero elevato di contagi”

“La maggior parte dei nuovi casi riguardano persone molto attive socialmente e di giovane età. Non siamo in grado di prevedere – è spiegato nel post del Comune – come si diffonderá il virus e con che gravità colpirà i contagiati, e questo è il motivo fondamentale per cui chiediamo la massima collaborazione nel tracciare i contatti, sarebbe opportuno dimostrare lo stesso senso civico manifestato dai casi avuti in precedenza e già guariti. Quantomeno pensate per un attimo ai vostri affetti più cari e a quanto sia importante proteggerli. Intanto faremo quanto è nelle nostre facoltà per tracciare i contatti, ma la collaborazione e la corretta informazione ci permetteranno di limitare la diffusione del virus. In ultimo una raccomandazione molto importante, che rivolgiamo agli amici dei contagiati: se tra voi ci sono casi con sintomi (febbre, difficoltà respiratorie, perdita di gusto e olfatto), contattate subito il vostro medico e sottoponetevi a tampone, ci teniamo molto al benessere della nostra comunità”.