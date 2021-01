Spacciatore arrestato dalla polizia a Corigliano Rossano

Il giovane è stato sorpreso mentre cedeva marijuana ad un cittadino extracomunitario nell’area urbana di Rossano

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – La polizia di Stato ha arrestato il giovane rossanese per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il pusher, U.A., di anni 31, era stato notato dagli agenti in Piazza Bologna di Rossano, alla guida di un motociclo. Il 31enne si è fermato e ha consegnato un involucro con all’interno marijuana ad un cittadino extracomunitario. Subito bloccati entrambi e perquisiti, oltre l’involucro appena ceduto sono stati trovati altri quattro involucri contenenti marijuana ed un bilancino di precisione. I poliziotti hanno poi perquisito l’abitazione del giovane rossanese, ed hanno trovato altri 20 grammi della stessa sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento e banconote di vario taglio. Il 31enne è accusato di detenzione e spaccio di stupefacenti.