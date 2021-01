Tentano furto a un supermercato di Corigliano, due arresti

Il fatto è avvenuto nella nottata di ieri, poco prima della mezzanotte, in contrada Boscarello di Corigliano-Rossano

CORIGLIANO-ROSSANO – Due giovani marocchini di 28 e 32 anni sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di tentato furto aggravato, danneggiamento, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Il fatto è avvenuto nella nottata di ieri, poco prima della mezzanotte, in contrada Boscarello di Corigliano. I due sono stati sorpresi, a seguito di una segnalazione, mentre stavano forzando la saracinesca di un supermercato. Hanno opposto resistenza all’arresto, anche perché ubriachi. Sono dovute intervenire altre pattuglie per bloccare i due extracomunitari, di cui uno da poco scarcerato dal carcere di Nuoro. Alcuni dei militari hanno anche dovuto far ricorso alle cure dei sanitari.