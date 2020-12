Caloveto, il Comune stabilizza 18 lavoratori ex Lsu/Lpu

I lavoratori in forza alla macchina comunale hanno firmato questa mattina, vigilia di Capodanno, il contratto di assunzione a tempo indeterminato per 18 ore settimanali

CALOVETO (CS) – A Caloveto, da domani, venerdì 1 gennaio 2021, non si parlerà più di stabilizzazione. I 18 lavoratori ex LSU/LPU in forze alla macchina comunale hanno firmato questa mattina, vigilia di Capodanno, il contratto di assunzione a tempo indeterminato per 18 ore settimanali.

Alla presenza del sindaco Umberto Mazza e del vicesindaco e assessore al personale Gianfranco Salatino, si sono avvicendati nella stanza del dirigente del settore, per espletare tutte le procedure, gli ormai ex lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità che in questi anni hanno rappresentato una risorsa importante per il buon funzionamento dell’Ente.

Il Primo Cittadino ha colto l’occasione per ringraziare tutti i dipendenti comunali per il lavoro portato avanti con abnegazione per continuare a garantire, in un anno così difficile per tutti, nonostante l’emergenza, servizi e prestazioni di qualità.

“L’auspicio per il 2021 – ha aggiunto il Sindaco Mazza rivolgendo gli auguri a nome suo personale e dell’Amministrazione Comunale a tutta la comunità – è che si possa tornare a vivere la normalità del quotidiano, senza l’ansia e la paura che hanno accompagnato questi mesi. Aspettiamo il futuro che è domani con ottimismo e fiducia, certi che non mancherà il contributo di tutti”.