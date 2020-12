Sospiro di sollievo. L’Asp di Cosenza proroga il contratto a 41 lavoratori precari

Si tratta di OSS, infermieri, tecnici e amministrativi che prestano servizio negli ospedali di San Giovanni in Fiore, Lungro, San Marco Argentano e Castrovillari. Proroga tecnica del contratto per sei mesi alle medesime condizioni contrattuali.

COSENZA – Tirano un sospiro di sollievo i 41 lavoratori ex Obiettivo Lavoro per i quali il contratto scadeva domani 31 dicembre e oggi è stata pubblicata dall’Asp la proroga. Si tratta del personale che presta servizio negli ospedali di San Giovanni in Fiore, Lungro, San Marco Argentano e Castrovillari come OSS, infermieri e tecnici, e negli uffici territoriali nei settori amministrativi dell’azienda sanitaria provinciale di Cosenza, da oltre 15 anni.

Il commissario dell’Asp Simonetta Cinzia Bettelini ha mantenuto le promesse fatte nel corso degli incontri con i lavoratori e i sindacati, firmando la delibera n°1380 con la quale di fatto consente una “proroga tecnica del contratto per sei mesi (giugno 2021), alle medesime condizioni contrattuali”. Soddisfazione hanno espresso i rappresentanti sindacali della Cgil, per i quali “la Bettelini ha lavorato per tutelare il lavoro e il futuro di 41 persone e delle loro famiglie”.