Scalea, cani malnutriti e tra la spazzatura. Salvati, ora cercano casa

Un uomo è stato denunciato per maltrattamento ad animali. Un Husky e i suoi tre cuccioli, dopo le prime cure al canile sanitario di Tortora, attendono di essere adottati

SCALEA (CS) – Un uomo è stato denunciato per maltrattamento animali da parte dei Carabinieri Forestale di Orsomarso sede di Scalea, intervenuti in seguito ad una segnalazione a Piano Grande per verificare lo stato di salute di alcuni cani.

Giunti sul posto, i militari hanno trovato all’interno di un giardino un cane di razza Husky legato ad una corda con al seguito tre cuccioli. Il cane è apparso subito magro e mal nutrito, mentre i cuccioli particolarmente affamati vivevano tra rifiuti vari costituiti da buste di spazzatura e piatti di plastica. Sul posto è intervenuto il servizio veterinario dell’Asp di Praia a Mare che ha subito disposto il trasferimento degli animali al canile sanitario di Tortora.

Il proprietario dei cani è stato identificato e denunciato per maltrattamento di animali. Dopo le prime cure del caso, la mamma Husky e i suoi cuccioli sono in attesa di essere adottati.