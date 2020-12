Anziano cade in un torrente, salvato dai carabinieri la vigilia di Natale

Si era allontanato dalla propria abitazione di Acri con la sua vecchia Punto. Poi avrebbe lasciato l’auto e camminato a piedi cadendo però in un torrente

SAN DEMETRIO CORONE (CS) – Il coraggio e la determinazione dei carabinieri di San Demetrio Corone e di Acri, insieme ai militari di Corigliano, ha consentito di salvare l’anziano ottantenne che era ormai allo stremo. E’ accaduto il 23 dicembre. I carabinieri di San Demetrio Corone sono stati allertati dai familiari dell’anziano di 80 anni, del quale si erano perse le tracce. Il signore era riuscito solo ad avvertire telefonicamente i parenti e a fornire solo poche indicazioni ovvero di essere scivolato in un torrente rimanendo incastrato tra i canneti e la fitta boscaglia.

Sulla base delle indicazioni fornite i carabinieri di San Demetrio Corone e di Acri, hanno avviato le ricerche perlustrando per tutta la notte le zone simili alla descrizione fornita dai familiari. Solo alle prime ore della mattina della vigilia di Natale, intorno alle 4, sono riusciti a raggiungere l’anziano in contrada Macchia del Pozzo. L’uomo era davvero allo stremo delle forze visto il freddo e l’acqua. Soccorso è stato recuperato e riscaldato e poi trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale di Corigliano. Una storia a lieto fine e un Natale sereno per la famiglia dell’ottantenne grazie al coraggio dei militari che rischiando la loro incolumità e in piena notte sono riusciti dopo ore e ore di perlustrazione a raggiungere il signore e metterlo in salvo.