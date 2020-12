Edilizia scolastica: la Regione finanzia tre progetti per Cassano Ionio

Ammessi al finanziamento regionale tre progetti riguardanti interventi in materia di edilizia scolastica

CASSANO IONIO (CS) – Il sindaco Gianni Papasso e l’amministrazione comunale hanno espresso soddisfazione per l’ammissione al finanziamento per interventi che interesseranno il plesso della scuola dell’infanzia di Sibari e i plessi delle scuole dell’Infanzia e Primaria di Lattughelle. I tre plessi scolastici saranno interessati a lavori di adeguamento sismico, adeguamento impiantistico e superamento delle barriere architettoniche. Il costo degli interventi previsti sarà di circa un milione di euro per Sibari, più di 300 mila euro per il plesso della scuola dell’infanzia di Lattughelle e di circa 700 mila euro per il plesso della scuola primaria.

“La Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture, con una formale comunicazione, nei giorni scorsi – si afferma ancora nella nota diramata dal Comune di Cassano – ha pubblicato il relativo decreto con le graduatorie definitive dei Comuni e delle opere ammesse a finanziamento, nell’ambito del Piano triennale 2018-2020 per la messa a norma degli edifici scolastici”.

“I tre progetti definitivi ammessi a finanziamento, elaborati dall’ingegnere Antonio De Marco, del settore tecnico dell’ente, erano stati approvati dalla Giunta comunale nel mese di gennaio scorso. I lavori previsti negli edifici scolastici di Sibari centro e Lattughelle contribuiranno a centrare gli obiettivi definiti dal bando regionale relativo al Progetto Strategico Scuola Sicura in quanto prevedono sia l’adeguamento strutturale, che la riduzione dei consumi energetici e la messa a norma delle strutture medesime”.