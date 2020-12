Terranova da Sibari, nel 2020 turismo in crescita anche in periodo di pandemia

Terranova da Sibari, nonostante le restrizioni imposte dal covid, ha triplicato le presenze nel 2020. Il comune inserito tra i 44 borghi della Calabria del “Cammino Basiliano” e in altri progetti sul turismo e la cultura.

TERRANOVA DA SIBARI (CS) – Il 2020 è stato per tutti un anno negativo per il turismo a causa delle restrizioni del problema del Covid-19. In controtendenza invece la “Terra dei due Papi” che nonostante la grave crisi, è riuscita lo stesso, lavorando in sinergie con tour operator e i villaggi turistici dello Ionio, a triplicare le presenze dello scorso anno. Solo ad agosto sono aumentate di tre volte le presenze di turisti grazie anche ad eventi particolare come il raduno meridionale delle “Harley Davidson” da tutto il sud Italia. E le presenze sarebbero state molte di più se altri 5 gruppi di turisti previsti, 2 da Reggio Calabria, 1 da Modena e 2 gruppi di turisti Pugliesi, non avessero disdetto le visite guidate a Terranova da Sibari previste dal 15 novembre al 31 dicembre 2020 per i motivi dovuti alle restrizione del Covid-19.

Felice per gli obbiettivi raggiunti dall’Amministrazione Comunale il sindaco di Terranova da Sibari Luigi Lirangi: “andiamo avanti così, sfruttiamo al massimo il brand voluto fortemente dalla mia Giunta Comunale e dal delegato al turismo Avv. Massimiliano Esposito, puntando sul brand “Terra dei due Papi“. Nel 2020 Terranova da Sibari ha avuto il riconoscimento dei 44 borghi della Calabria del “Cammino Basiliano” e di altri progetti sul turismo e la cultura. “Molto si è fatto in questi primi due anni e molto si dovrà fare” ha detto il delegato al turismo Esposito “ci sono altre novità positive che abbiamo raggiunto come obbiettivo nel 2020, il primo obbiettivo e il riconoscimento tra i 44 borghi della Calabria del “Cammino Basiliano”, siamo meta di arrivo e meta di partenza di uno dei maggiori attrattori di richiamo del turismo naturalistico e religioso in Calabria, un altro importante appuntamento è stato quello di aver ospitato il neo eletto presidente dei “Borghi più belli d’Italia della Calabria l’Avv. Andrea Ponzo, che nel visitare i luoghi immagine e di culto è rimasto entusiasmato da tanta bellezza, sperando che possiamo essere candidati nei prossimi anni, per il prestigioso riconoscimento tra i “Borghi più belli d’Italia della Calabria e del Touring Club Italia, questo per me sarà il prossimo obbiettivo” ha aggiunto Massimiliano Esposito, ricordando che siamo anche nel consorzio turistico “Borghi Mediterranei” P.A., oltre 50 borghi da tutto il sud Italia, un consorzio turistico che sta lavorando molto bene con tour operator internazionale e sul turismo delle radici o chiamato turismo di ritorno(cioè con le nazioni dove ci sono oltre 5 milioni di Calabresi nel mondo) e Terranova da Sibari rientra anche in un progetto futuro dedicato al turismo delle radici. Ma la cosa di cui vado fiero è aver triplicato lo stesso di gran lunga le presenze turistiche nel 2020 nella nostra città turistica, con nuovi tour operator provenienti da tutto il sud Italia, turisti anche dai villaggi turistici della costa jonica della Sibaritide- continua – noi non ci siamo mai fermati, infatti nel 2021 e 2022 siamo nei pacchetti turistici e tra le mete turistiche di molti tour operator Italiani e Stranieri, un altro grande obbiettivo, cioè di non essere una meta qualunque, ma di rientrare nei pacchetti turistici di molte agenzie di viaggi e turismo Italiane e straniere, sia per il 2021 e sia nel 2022″.

“Il lavoro costruito nei primi due anni, ci sta ripagando, ci siamo riusciti, anche grazie all’importante investimento fatto con il promoter turistico Giulio Pignataro, che con passione e amore ha coinvolto non solo tour operator, tour leader e agenzie di viaggi e turismo di tutta Italia, ma anche i media, le radio, le TV regionali e tante altri organi di stampa, con oltre 10 articoli sui quotidiani e quotidiani online della Calabria. “Chiudo – ha concluso Giulio Pignataro – con l’auspicio che, sebbene si sia fatto molto, ma molto si dovrà fare per sfruttare meglio e di più il turismo culturale, il turismo esperenziale e il cosiddetto turismo lento. Grazie mille a tutti quelli che hanno collaborato nel 2020 per l’immagine turistico/culturale verso Terranova da Sibari “Terra dei due Papi” e del “Cammino Basiliano” in Calabria, stiamo lavorando con l’amministrazione comunale di Terranova da Sibari in sinergie con altre realtà turistiche non solo del territorio, ma anche per ottenere per altri riconoscimenti a livello nazionale.