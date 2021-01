Differenziata, Frascineto primo comune della provincia di Cosenza

Frascineto, si conferma tra i più virtuosi per il terzo anno di seguito ed è stato possibile grazie all’impegno e alla sinergia tra la cittadinanza, l’amministrazione comunale e la società Ecology Green

FRASCINETO (CS) – Il Comune di Frascineto, con una percentuale dell’86,42% di raccolta differenziata per l’anno 2019, è stato il primo comune della provincia di Cosenza in graduatoria, come riportato dal consueto report dell’Arpacal, che descrive lo scenario della raccolta dei rifiuti, tipizzati comune per comune, in cui emerge chiara la costante crescita dedicata alle politiche ambientali e sostenibili e, in particolare, per l’impegno nel differenziare correttamente i rifiuti. Frascineto, si conferma tra i più virtuosi per il terzo anno di seguito ed è stato possibile grazie all’impegno e alla sinergia tra la cittadinanza, l’amministrazione comunale e la società Ecology Green, che ha coaudiuvato l’ente con il supporto logistico ed operativo per l’anno di riferimento. La tutela dell’ambiente e del territorio sono prioritari per l’assessore all’ambiente Gaetani, che con il sostegno della consigliera Rosetta Perrone, ha introdotto, in questi anni di amministrazione, nuove metodologie di controllo sui rifiuti e ridotto notevolmente la produzione del rifiuto secco indifferenziabile, contribuendo così ad aumentare le percentuali delle ‘risorse’ da riciclare.

Un ringraziamento, l’assessore Gaetani, lo ha rivolto ai cittadini, per aver contribuito fattivamente al raggiungimento di questi risultati importanti, attraverso la preziosa collaborazione su un tema, che richiede un grande sforzo culturale e personale. A breve, saranno anche distribuiti alla cittadinanza i nuovi kit per la raccolta differenziata e sarà introdotto il compostaggio domestico, con l’auspicio che i risultati raggiunti fino ad ora siano sempre in ascesa, che rendono la comunità arberesche, comune dall’animo green.