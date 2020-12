Il celebre Escher fece tappa a Cariati. Il sindaco: “rientra in progetto di valorizzazione”

ll viaggio del famoso incisore e grafico olandese, il 21 maggio 1930, rientra in un progetto istituzionale di recupero e di rilancio del turismo del territorio

CARIATI (CS) – La tappa storica a Cariati del famoso incisore e grafico olandese Maurits Cornelis Escher, avvenuta il 21 maggio del 1930, rientra nel più ampio progetto istituzionale di recupero e promozione dei marcatori identitari distintivi in chiave di rilancio dei turismi che l’Amministrazione Comunale di Cariati sta cercando di portare avanti da diversi anni con il contributo di tutti.

“Si inserisce in questo percorso – dichiara il sindaco Filomena Greco – che è documentato e che è iniziato sin dal nostro insediamento nel 2016, anche, il progetto condiviso con i sindaci del basso jonio cosentino di un piano di marketing turistico integrato, nella cui prima riunione operativa (primi mesi del 2019) i contenuti delle slide introduttive erano dedicate proprio al valore simbolico e turistico della tappa di Escher a Cariati”.

Il viaggio di Escher a Cariati

In un’istantanea del 21 maggio 1930 è possibile vedere il famoso incisore e grafico olandese Maurits Cornelis Escher mentre si affaccia, evidentemente ammirato e stupito, da una delle otto torri sullo jonio della cittadella bizantina di Cariati; in particolare dalla torre del Pilè o dell’Annunziata, una delle due pentagonali di una cinta muraria che a distanza di circa 1000 anni dalla sua prima realizzazione rappresenta a tutt’oggi l’unico esempio di fortificazione di tal tipo ancora esistente in Calabria.

I progetti su Escher

Nei primi mesi dell’anno di quest’anno il Comune di Cariati ha presentato “il progetto articolato di formazione e marketing territoriale, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo (MIBACT) denominato Otto Torri sullo Jonio: La Cittadella Fortificata Del Futuro. – Fabbrica del pensiero meridiano e del turismo esperienziale ed eco sostenibile – prosegue il sindaco – prevedendo tra le altre cose un’installazione luminosa, chiamata Nuova Luce sulla Cittadella dedicata alla visione di Escher. Da ultimo, l’Amministrazione Comunale, ha concesso con apposita delibera, lo scorso 1° dicembre, il patrocinio all’evento promosso dall’Istituto d’istruzione superiore LS – IPSCT – IPSIA – ITI e dall’associazione Studio d’Arte Mistral che ne avevano fatto richiesta a fine novembre, dal titolo Viaggio nell’Infinito Maurits Cornelis Escher. Progetto che l’Esecutivo – conclude la Greco – ha subito accolto.