Lungro, tutti bevono dallo stesso calice ma il prete è positivo. Chiusa la cattedrale

LUNGRO (CS) – In barba alle disposizioni anti-Covid un prete ha celebrato messa facendo bere tutti i fedeli dallo stesso calice. Salvo poi scoprire, qualche giorno dopo, di essere positivo al Covid-19 dopo aver effettuato un tampone. Il rischio è che il prelato si sia trasformato in un vettore del virus e abbia contagiato altri fedeli. La vicenda è avvenuta nel Comune di Lungro, in provincia di Cosenza, tanto da costringere il sindaco Giuseppino Santoianni ad emanare un’ordinanza – dopo la comunicazione dell’azienda sanitaria locale – in cui ha disposto “la chiusura al pubblico della cattedrale San Nicola di Mira, col divieto di svolgere al suo interno ogni funzione dal 27 dicembre 2020 e fino alla conclusione delle operazioni di sanificazione”.

Galeotto un video sui social

La cattedrale di San Nicola di Mira è nota per essere il simbolo degli italo-albanesi continentali nonché sede dell’Eparchia bizantina. La notizia è trapelata da un video pubblicato sui social – e poi rimosso – in cui si vede il passaggio del calice tra i fedeli al momento dell’eucarestia – tipico della liturgia bizantina -all’interno della cattedrale. Quasi nessuno, avvicinandosi al sacerdote, indossava la mascherina.

Quarantena per il prete

Nei confronti del sacerdote risultato positivo al tampone è stata disposta la quarantena fiduciaria. Nel frattempo l’azienda sanitaria si è attivata per il tracciamento, tentando di risalire all’identità dei fedeli che hanno preso parte alla messa. Anche a loro toccherà rispettare la quarantena fiduciaria, come da Dpcm, in attesa dell’esito dei tamponi. Resta da capire se nei confronti del sacerdote saranno presi dei provvedimenti per non aver fatto rispettare le disposizioni su distanziamento e sicurezza durante la celebrazione della messa.