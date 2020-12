Impennata di contagi a Terranova da Sibari, sindaco inasprisce le misure

Il primo cittadino ieri sera ha firmato un’ordinanza che impone misure più restrittive nel suo Comune dove si è registrato un aumento dei contagi

TERRANOVA DA SIBARI (CS) – A lanciare l’allarme nelle scorse ore era stato il Comitato per la Difesa e la Promozione della sanità Pubblica Pollino che aveva chiesto per il comune l’istituzione della ‘zona rossa’. E ieri sera il sindaco di Terranova da Sibari, Luigi Lirangi, è corso ai ripari e ha firmato un’ordinanza che inasprisce le misure varate dal Governo. Sarà vietato entrare ed uscire dal territorio per chi non è residente o domiciliato e saranno consentiti solo spostamenti individuali e temporanei motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o assistenza di un congiunto anziano o diversamente abile.