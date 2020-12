Natale fortunato a Rocca Imperiale, vinto un milione di euro

Il fortunato giocatore ha indovinato tutti e cinque i numeri del “Million Day – Il Milione che vorrei”

ROCCA IMPERIALE (CS) – Un regalo di Natale milionario per un fortunato giocatore a Rocca Imperiale, in provincia di Cosenza, che ha vinto un milione di euro. La persona, al momento ignota, ieri sera ha indovinato tutti e cinque i numeri del “Million Day – Il Milione che vorrei”, gioco della Lottomatica. La cinquina fortunata è stata 1, 5, 6, 27, 34. La giocata è stata fatta in una tabaccheria – ricevitoria di Rocca Imperiale Marina. Nel centro dell’Alto Jonio cosentino, da questa mattina è partita la caccia al vincitore, che può essere chiunque considerato che la Marina di Rocca Imperiale si collega direttamente alla strada statale 106, ma c’è chi ipotizza che il nuovo milionario possa essere qualcuno del posto.