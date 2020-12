Cariati, al via il bonus spesa: 78mila euro per 267 famiglie

Cariati è tra i primi comuni ad aver completato l’iter e la distribuzione dei buoni prima di Natale

CARIATI (CS) – “Buoni spesa per 77742,18 euro. Su 384 domande pervenute, sono stati ammessi al beneficio del contributo una tantum per l’acquisto di beni di prima necessità 267 nuclei familiari.” È quanto fa sapere l’assessore alle politiche sociali Maria Elena Ciccopiedi che con il Sindaco Filomena Greco coglie l’occasione per ringraziare per l’impegno profuso l’area servizi alla persona e tutti i dipendenti comunali coinvolti nelle fasi che dalla ricezione, passando all’esame e fino alla redazione degli elenchi hanno portato all’individuazione degli aventi diritto al bonus da spendere nelle attività commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità.

Cariati è tra i primi comuni ad aver completato l’iter e la distribuzione dei buoni prima di Natale. Le domande esaminate sono 295. Gli elenchi delle famiglie che hanno dimostrato di essere in difficoltà economiche a causa dell’emergenza Covid sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’ente.