Spezzano Piccolo, sorpreso in auto con scatoloni pieni di abiti griffati contraffatti

Denunciato un 33enne immigrato fermato dai carabinieri di Casali del Manco durante un controllo. La sua auto colma di buste e cartoni con centinaia di capi di vestiario falsi e pronti per essere venduti

.

SPEZZANO PICCOLO (CS) – Nel corso di predisposti servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, i carabinieri della Stazione di Casali del Manco hanno denunciato un 33enne immigrato (proveniente dai Paesi dalla Ex Jugoslavia) per il reato di introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi.

I militari, in servizio di pattuglia nel territorio Spezzano Piccolo, hanno fermato e controllato un’autovettura sospetta, completamente colma di buste e cartoni. Dopo aver identificato il conducente, i militari hanno accertato il contenuto degli scatoloni, scoprendo che al loro interno erano stipati 160 capi di vestiario, di cui felpe, tute, scarpe, giubbini ecc…, con sopra riportanti le firme di diverse marche, anche di lusso. Il personale operante, anche in assenza di una documentazione che ne attestasse la provenienza, nell’approfondire la verifica sul vestiario rinvenuto, ha constatato che la merce trasportata, pronta per essere venduta, era falsa. Pertanto, l’uomo è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Cosenza mentre tutta la merce contenuta nell’auto è stata sottoposta a sequestro.