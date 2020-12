Laino Borgo, Protezione civile e zampognari allietano la consegna di doni per i più piccoli

Il sindaco: “chiudiamo un anno caratterizzato dalla devastante esperienza del Covid. La nostra comunità oggi con il dono ai bambini per le festività natalizie vuole pensare ai più deboli e colpiti da questa emergenza sperando nel futuro prossimo come un tempo migliore”

LAINO BORGO (CS) – “E’ un anno ricco di sacrifici ed ansia a causa della devastante esperienza del Covid che ha minato le nostre certezze e ci ha fatto rendere conto che di fronte al male siamo impotenti, ma che ci ha fatto anche apprezzare ciò che prima ci appariva banale, scontato, dovuto facendo emergere il senso del dovere dell’appartenenza. Un anno che ha stimolato la creatività ed ha raddoppiato l’impegno, ha prodotto solidarietà e senso delle istituzioni. Valori e sentimenti che hanno permesso alla comunità di «andare avanti e fare qualcosa di costruttivo”. Il sindaco, Mariangelina Russo, parla alla comunità di Laino Borgo nel saluto per il Natale ormai prossimo che si è accompagnato anche all’ennesimo gesto di solidarietà e vicinanza a bambini e famiglie con l’ausilio della Protezione civile e la coreografica e tradizionale presenza degli zampognari che hanno animato la consegna di alcuni doni ai più piccoli, offerti dall’amministrazione comunale.

Un ringraziamento l’amministrazione l’ha rivolta a loro ma anche a tutto il personale amministrativo che ha lavorato in condizioni difficili durante l’emergenza, riuscendo ad aggiudicarsi alcuni finanziamenti che riguardano l’edizione scolastica, l’adeguamento sismico, senza contare i contributi per la progettazione definitiva ed esecutiva per il rischio idrogeologico dei versanti del fiume Lao e Iannello, per la strada comunale delle Cappelle e la strada Capolanzo – Traversa – Gafaro – Boccalupo – Iannello per un importo di 333mila euro. Tante sono le opere in cantiere che si legano alla volontà dell’esecutivo guidato dal sindaco Russo di valorizzare il borgo, aderendo anche a Borghi autentici d’Italia, con l’intento di promuovere le risorse naturali, paesaggistiche, storiche ed architettoniche in un quadro più ampio e nazionale.

“Le risorse del Governo – ha dichiarato il primo cittadino – per l’emergenza Covid hanno permesso di aiutare tante famiglie in difficoltà e attivare un centro ludico ricreativo per i ragazzi animato da personale qualificato. Si è scelto di ridurre del 30% le tariffe della tari per l’anno 2020, così come si procederà alla stabilizzazione dei 13 precari comunali. L’anno che sta per concludersi ha visto Laino Borgo interessata da diversi casi di positività al Covid che hanno messo in moto una macchina di solidarietà e risposta all’emergenza conclusasi con la decisione del comune di acquistare i tamponi da dedicare al tracciamento dei contagi. Ma senza le forze volontarie in campo che hanno assicurato l’assistenza e la possibilità di effettuare i tamponi rapidi nulla si sarebbe potuto fare. Una comunità che si è riscoperta unita e che oggi con il dono ai bambini per le festività natalizie pensa ai più deboli e colpiti da questa emergenza sperando nel futuro prossimo come un tempo migliore.”