Mendicino città cardioprotetta: donato dal Rotary il primo dei quattro defibrillatori

MENDICINO (CS) – Ogni anno in Italia circa 80.000 persone sono vittime di un arresto cardiaco e l’80% di essi si verifica in luoghi pubblici. L’arresto cardiaco può essere combattuto solo entro i primi minuti, praticando la rianimazione cardiopolmonare e utilizzando un defibrillatore semplice e sicuro. E’ per questo motivo che questa mattina è stato istallato in piazza Municipio del comune di Mendicino un primo defibrillatore, completo di kit di cardorianimazione, all’interno di una teca illuminata, termoregolata e allarmata. L’iniziativa organizzata dal sindaco di Mendicino, Antonio Palermo, in collaborazione con Il 𝑹𝒐𝒕𝒂𝒓𝒚 𝑪𝒍𝒖𝒃 𝑴𝒆𝒏𝒅𝒊𝒄𝒊𝒏𝒐-𝑺𝒆𝒓𝒓𝒆 𝑪𝒐𝒔𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒆, attraverso la 𝑪𝒐𝒎𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑹𝒐𝒕𝒂𝒓𝒚 𝑭𝒐𝒖𝒏𝒅𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏, si propone di diffondere la cultura della cardioprotezione e di fornire gli strumenti adatti per raggiungere l’obiettivo primario della salvaguardia della vita. Il progetto ormai avviato, proseguirà con l’installazione di altri tre defibrillatori sull’intero territorio di Mendicino (c.de Pasquali, Tivolille e Rosario) e prevede una specifica formazione da parte di personale esperto.

Alla cerimonia, oltre al sindaco di Mendicino Antonio Palermo, che ha ringraziato il Rotary grazie al quale il comune di Mendicino diventerà un comune cardioprotetto capace di poter salvare tante vite umane, era presente l’amministrazione comunale al completo con dipendenti, dirigenti ed il segretario, l’assessore alle politiche sociali Fulvio Scarpelli, Giuseppe Funaro, Presidente Rotary club Mendicino Serre Cosentine, Alessandro Tortorella presidente della commissione Rotary Foundation RC Mendicino S.C. – Nathalie Crea, Presidente della commissione immagine pubblica RC Mendicino S.C. – l’amministratore delegato Optical Center Sabrina Sinicropi, il parroco don Enzo Gabrieli, il comandante della caserma dei Carabinieri Gino Miccoli, la preside Assunta Morrone. L’evento si è svolto nel rispetto delle norme anti-Covid.