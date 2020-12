Saracena, in arrivo un milione e mezzo dal Bando Borghi. Sindaco: “momento storico”

Renzo Russo: “un momento storico per la nostra comunità che rappresenta una opportunità per lo sviluppo complessivo di Saracena”

SARACENA (CS) – «La vera sfida inizia oggi, sarà necessario trasformare questa visione in cose concrete e per farlo sarà necessario il coinvolgimento di tutta la nostra comunità». E’ il commento del sindaco di Saracena, Renzo Russo, alla notizia che la graduatoria definitiva del Bando Borghi della Regione Calabria finanzia per un milione e mezzo la progettualità messa in campo dal comune. Il percorso difficile del bando regionale che a due anni dalla presentazione delle domande ammette a finanziamento i comuni vincitori rappresenta oltremodo un «risultato straordinario per la nostra comunità, che premia il lavoro enorme di programmazione svolto in questi anni e che andrà ad incidere in maniera decisiva sullo sviluppo sociale ed economico del nostro territorio».

La progettualità dell’amministrazione comunale di Saracena si è classificata al quarantaduesimo posto su circa 400 idee presentate dai comuni, segno di una positiva risposta dei valutatori alla visione d’insieme messa in campo dall’esecutivo per il rilancio del centro storico. Un momento storico che ora va messo a sistema per programmare l’inizio dei cantieri e la svolta definitiva della comunità che punta a diventare borgo delle eccellenze. Gli interventi finanziati riguardano principalmente il centro storico con interventi che innescheranno un «processo di rigenerazione urbana del nucleo antico del nostro abitato immaginato prima di tutto su chi vi risiede ma che nello stesso tempo dovrà garantire le migliori opportunità per lo sviluppo di attività economiche, sociali, culturali e attivare finalmente importanti flussi di visitatori».

Una nuova sfida per Saracena che «inizia oggi» ha aggiunto il primo cittadino. Ma ora diventa «necessario trasformare questa visione in cose concrete e per farlo sarà necessario il coinvolgimento di tutta la nostra comunità, delle forze politiche, delle imprese, delle associazioni, della Scuola e l’attivazione di collaborazioni istituzionali con soggetti esterni». Un risultato importante raggiunto grazie a tutta l’Amministrazione Comunale, agli uffici e a «tutti coloro i quali ci hanno offerto le loro suggestioni e i loro spunti per il risultato raggiunto» ha concluso il Sindaco.