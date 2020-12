Trovati 75 ordigni bellici inesplosi nel cantiere della Statale 106

L’area è stata poi bonificata dai militari della Compagnia Genio del 21/mo Reggimento Guastatori di Castrovillari

CASTROVILLARI (CS) – Sono 75 gli ordigni bellici inesplosi, risalenti al secondo conflitto mondiale, trovati durante i lavori nel cantiere per i lavori di ampliamento della strada statale 106, a Sibari. Le munizioni inesplose rinvenute sono risultate molto danneggiate e corrose. La Prefettura di Cosenza, appresa la notizia del ritrovamento, ha immediatamente disposto l’intervento degli artificieri dell’Esercito.

Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia Genio del 21/mo Reggimento Guastatori di Castrovillari che, coadiuvati dalla Croce Rossa Militare e scortati dai carabinieri, hanno proceduto all’identificazione dei 75 colpi inesplosi per cannone antiaereo tedesco da 20mm. Gli ordigni erano stati probabilmente originariamente collocati in zona, durante la guerra, a protezione dello scalo ferroviario. Gli artificieri hanno ripulito dal fango gli ordigni e, successivamente, li hanno fatti brillare in sicurezza.