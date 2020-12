Rientrano da Londra nel cosentino prima del blocco. Saranno sottoposte a tampone

Rientrate per le festività appena prima del blocco dei voli deciso dal Governo italiano, due persone si sono subito autodenunciate e nelle prossime ore saranno sottoposte a tampone come previsto dall’ordinanza del Ministro Speranza

.

COSENZA – Ci sono anche due persone originarie del cosentino tra le centinaia che sono rientrate dall’Inghilterra in questi giorni, prima che scoppiasse il caso sulla mutazione del covid che ha portato ieri il Governo italiano, così come fatto da altre nazioni europee e mondiali, a decidere di sospendere tutti i collegamenti con la Gran Bretagna. Le due persone di origine italiana, ma che vivono da alcuni anni in Inghilterra, hanno fatto rientro in un piccolo paese della provincia di Cosenza per le festività natalizie. Le due persone, che al momento non presentano alcun sintomo, si sono subito auto denunciate e nelle prossime ore saranno sottoposte a tampone rinofaringeo per attestare o meno la presenza del coronavirus.

L’ordinanza del Ministro Speranza, infatti, prevede dal 20 dicembre al 6 gennaio 2021 il blocco dei voli aerei e per chiunque abbia soggiornato in Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Le persone che si trovano già nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.