Concerto di Natale stasera dal Santuario di San Francesco di Paola

La Comunità dei Padri Minimi del Santuario Regionale di San Francesco di Paola ospiterà stasera, nella Basilica Antica, la I Edizione del Concerto di Natale in Santuario

PAOLA (CS) – L’evento, patrocinato dalla Fondazione San Francesco di Paola Onlus, si terrà questa sera dalle ore 20, e andrà in onda sui canali delle pagine Facebook, Instagram e Youtube del Santuario, nonché dal collegamento al sito internet. A presentare il concerto sarà Nadia Focetola che intratterrà i numerosi ospiti che interverranno nel corso della serata.

La speranza in un domani foriero di pace e amore prende forma a partire dall’umile grotta in cui è nato il nostro Signore Gesù Cristo, al quale sono state dedicate le più belle canzoni natalizie da tutto il mondo, che saranno interpretate in Basilica Antica da artisti della locale cittadina paolana. A salutare l’evento sarà il R.mo Padre Provinciale, Francesco Maria Trebisonda, che interverrà nel corso della trasmissione portando l’augurio del Santo Natale a tutti i devoti di San Francesco di Paola presenti in ogni parte del mondo. Il Concerto di Natale in Santuario prevede in scaletta l’interpretazione di Canti Natalizi della tradizione, ma anche brani celebri.

Numerosi ospiti allieteranno la serata portando il messaggio di Pace e amore all’interno della Basilica del Santo Patrono della Calabria. Saranno letti brani poetici che richiamano il nostro essere cristiani partendo dal miracolo più bello: quello della nascita di nostro Signore Gesù. Tante sorprese rallegreranno i cuori dei telespettatori in una cornice suggestiva e di autentica devozione quale quella della Basilica Antica del Santuario di Paola, tra le mete più visitate da numerosi fedeli.