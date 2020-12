Minacce e aggressioni, arrestati padre e figlio a San Giovanni in Fiore

Avrebbero aggredito un 41enne ferendolo con un coltello. Per i due sono scattati gli arresti domiciliari

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Hanno minacciato e aggredito un 41enne per “futili motivi”, ferendolo con un coltello. Per l’accaduto i Carabinieri della Compagnia di Cosenza e di San Giovanni in Fiore hanno arrestato un 38enne e un 62enne, padre e figlio, residenti nel centro florense, ritenuti responsabili di lesioni personali aggravate, minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Per i due uomini è scattata la misura della custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cosenza su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Minacciato e aggredito con un coltello

L’accaduto risale allo scorso 18 ottobre, a San Giovanni in Fiore, quando padre e figlio hanno aggredito un 41enne residente del posto che si stava recando al supermercato. I due aggressori si sono avvicinati alla vittima, immobilizzandolo alle spalle e successivamente minacciandolo di morte per poi ferirlo con un coltello sul lato sinistro del volto, procurandogli serie lesioni.

Padre e figlio sono stati immediatamente identificati grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto che inchiodavano in maniera inequivocabile i due. La vittima, stando al referto medico, ha riportato “gravi ferite” giudicate guaribili in 25 giorni.