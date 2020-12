Caloveto, maestra positiva: sindaco chiude le scuole in via precauzionale

L’ordinanza firmata oggi dal sindaco Umberto Mazza si è resa necessaria per tutelare la scuola e la comunità da eventuali contagi

CALOVETO (CS) – “Maestra dell’istituto comprensivo risultata (insieme ad un familiare) positiva al test antigenico, in attesa dell’esame ufficiale da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in via precauzionale sono comunque sospese le attività didattiche in presenza fino a martedì 22 dicembre che, quindi, proseguiranno a distanza.” È quanto contenuto nell’ordinanza firmata oggi dal sindaco Umberto Mazza resasi necessaria per tutelare la scuola e la comunità da eventuali contagi.

A darne notizia è lo stesso primo cittadino cogliendo l’occasione per ribadire l’appello a non abbassare la guardia ed a rispettare tutte le prescrizioni anti Covid, dalle mascherina all’igiene al distanziamento interpersonale, anche e soprattutto nelle già limitatissime occasioni di incontro per sole motivate ragioni annunciate dal Governo per le festività di Natale e Capodanno.