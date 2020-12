L’Hotel La Perla di Cetraro torna allo Stato ed è stato affidato al Comune

La gestione del bene, oggi in stato di abbandono e inaccessibile, é stata affidata al Comune in attesa che venga destinato ad assolvere ad una nuova funzione pubblica

CETRARO (CS) – È stato riconsegnato allo Stato l’Hotel La Perla nel Comune di Cetraro, dopo una lunga vicenda giudiziaria iniziata negli anni ottanta con il sequestro dell’immobile costruito sul demanio pubblico. L’Agenzia del Demanio, dopo 35 anni, l’ha ripreso in consegna per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Lo scorso giugno infatti la Corte di Cassazione ha decretato la chiusura definitiva di un annoso e complesso contenzioso restituendo allo Stato la proprietà di un edificio che per anni ha rappresentato il crocevia di traffici illeciti, lo sfregio del territorio e della legge e la roccaforte dell’antistato, e che oggi diventa il simbolo di vittoria della lotta alla criminalità organizzata e messaggio di riscatto e speranza per tutta la comunità.