Cadeaux di Natale per gli studenti di Altomonte: una tazza sotto l’albero simbolo di ottimismo

ALTOMONTE (CS) – “Un nastrino giallo, il colore del sole, della gioia, dell’ottimismo e della positività per impacchettare la confezione. Al suo interno una tazza, oggetto che fa parte della quotidianità. È l’augurio simbolico che l’Amministrazione Comunale ha voluto affidare al cadeaux di Natale destinato agli studenti delle scuole di Altomonte: vivere in famiglia il senso autentico delle feste.” A darne notizia con il Sindaco Gianpietro Coppola è il consigliere delegato ai rapporti con le contrade e alle politiche giovanili Maria Piraino che si è fatta promotrice dell’iniziativa.

“Siamo particolarmente vicini ai bambini – aggiunge la Piraino – in questo momento così carico di restrizioni e limitazioni. La festa per antonomasia dedicata ai più piccoli – continua – quest’anno non potrà essere celebrata come gli altri anni. È per questo che abbiamo voluto testimoniare attraverso questo gesto la nostra solidarietà con l’augurio che si possa presto tornare a vivere la normalità e semplicità del quotidiano.”

“Sono molto grato alla collega Maria Piraino – conclude il sindaco Coppola – per l’ottimo lavoro che sta svolgendo sia per le contrade che per il centro abitato e per la particolare sensibilità di donna e madre con cui sta affrontando l’emergenza COVID in tutti i suoi aspetti, anche quelli più delicati che riguardano i bambini e le loro necessità di socializzazione.”