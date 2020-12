Il primo panettone alla cipolla rossa di Tropea. Il successo di una chef cosentina

La lady chef, originaria di San Giovanni in Fiore, è Responsabile Giovani Calabria per la Federazione Italiana Cuochi e ha prestato la sua arte pasticcera per la rivisitazione del tradizionale dolce natalizio

COSENZA – Si chiama Denisia Congi, è originaria di San Giovanni in Fiore, ha 26 anni ed è la giovane lady chef Responsabile Giovani Calabria per la Federazione Italiana Cuochi che ha prestato la sua arte pasticcera per dare vita al primo panettone artigianale calabrese alla cipolla rossa di Tropea, rigorosamente IGP. Un accostamento azzardato per i palati più esigenti, amanti del tradizionale dolce natalizio, ma non impossibile grazie ad un perfetto equilibrio di gusto e aromi, realizzato con l’impiego di materie prime di alta qualità.

Un lavoro fatto da varie sperimentazioni culinarie in cui “ho iniziato a fare varie prove di impasti del panettone, perché per accostarci la cipolla ho studiato sul prodotto e sulla crema dolce di Cipolla”, ci spiega Denisia che entra nei dettagli della ricetta. “Ho dato all’impasto l’80% di umidità, quindi molto morbido, sicuramente un gusto particolare, non il solito, valorizzando le eccellenze dei prodotti del nostro territorio. Questa è la soddisfazione, lavorare con i nostri prodotti, renderli unici, praticamente un’esperienza sensoriale“. Rigorosamente segreti sia la quantità degli ingredienti utilizzati, sia la successione avvenuta nelle aggiunte dei vari ingredienti, oltre al numero di impasti effettuati e alle condizioni di lievitazione (temperatura, tempo e umidità) adottati per ottenere l’impasto finale, che costituiscono la singolarità e la ricchezza della produzione artigianale.

Denisia e l’eredità culinaria della bisnonna