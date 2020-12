Acri, operativo il reparto covid al “Beato Angelo”. Nelle prossime ore il primo paziente

Si tratta di 16 posti letto allestiti nel nuovo reparto covid del presidio ospedaliero di Acri e destinati a pazienti che devono completare la riabilitazione. Nelle prossime ore è atteso il ricovero del primo paziente positivo

ACRI (CS) – Nelle prossime ore arriverà il primo paziente positivo al Covid-19 nel nuovo reparto allestito nel presidio ospedaliero “Beato Angelo” di Acri. All’interno della struttura sono stati allestiti in poco tempo sedici nuovi posti letto destinati al trattamento di pazienti che escono dalla fase acuta e che devono completare il percorso terapeutico. Il paziente che giungerà ad Acri è un giovane uomo, reduce da un intervento chirurgico che ha bisogno di cure estensive alla persona. Secondo quanto si apprende, le condizioni di salute sono stabili e non mostra gravi sintomi da Covid-19. Con oggi, dunque, entra a pieno regime il nuovo reparto, realizzato in una struttura adiacente al plesso principale, dove sono garantite tutte le condizioni di sicurezza sotto il profilo degli spazi e dei percorsi protetti. Il PO covid di Acri dunque va ad aggiungersi a quelli già operativi di Corigliano-Rossano, Paola-Cetraro con un ulteriore incremento di posti letto.