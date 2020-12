Annata agrumicola e olivicola: 4 comuni del Cosentino chiedono stato di calamità

I comuni di Cassano Ionio, San Lorenzo del Vallo, Spezzano Albanese e Terranova da Sibari al lavoro per lo stato di calamità in collaborazione intercomunale

CASSANO IONIO (CS) – “Riteniamo di grande importanza l’approvazione della delibera regionale per dichiarare lo stato di crisi dei settori produttivi colpiti dagli eventi degli ultimi mesi. Ora tocca al Governo nazionale mettere in campo le risorse necessarie”. L’appello arriva dagli assessori all’agricoltura di Cassano, Gianluca Falbo; di San Lorenzo del Vallo, Emilio Corrado; di Spezzano Albanese, Maria Galizia e dal vicesindaco di Terranova da Sibari, Massimiliano Smiriglia, che si sono incontrati in videoconferenza per fare il punto sulla richiesta dello stato di calamità naturale a seguito della disastrosa annata agrumicola e olivicola.

“La questione della nostra agricoltura – aggiungono al tavolo di lavoro congiunto – non è solo di natura economica, ma soprattutto sociale giacché per moltissimi produttori rappresenta il principale sostentamento. Si deve intervenire con urgenza prima di compromettere irrimediabilmente le prossime stagioni produttive”. L’incontro intercomunale è servito anche a stabilire una serie di priorità indirizzate a rafforzare ulteriormente la collaborazione definendo un carattere di permanenza su più fronti, a partire da:

– obiettivo di un “paniere DE.CO. unitario”;

– maggiore cooperazione con l’Arsac regionale per avvalersi di tutte le competenze tecniche necessarie ad implementare adeguati piani di sostituzione agricola e disciplinare di produzione;

– “Piano agrumicolo e olivicolo regionale” per l’introduzione di interventi urgenti in materia di rilancio del settore.

“Condividere uno spazio di confronto permanente su progetti di interesse comune – si afferma in conclusione – è un segnale fondamentale di partecipazione politica e amministrativa in una direzione collettiva. Le difficoltà della Calabria, enormi e molteplici, impongono l’imperativo di procedere con proposte e soluzioni supportate da un livello sempre più unitario e concertato”.