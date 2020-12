Frascineto, mascherine protettive consegnate alle persone in difficoltà

Quattrocentocinquanta mascherine FFP2 e 700 chirurgiche gratuite per tutti le persone con disabilità e le persone vulnerabili

FRASCINETO (CS) – Le mascherine sono state richieste e ottenute grazie all’interessamento del Garante dei diritti delle persone con disabilità di Frascineto Gianfranco Pisano, che ha sensibilizzato il presidente facente funzioni della Giunta Regionale Antonino Spirlì e il dirigente della Protezione Civile della Regione Calabria Fortunato Varone, che con sensibilità e celerità hanno dato esito positivo alla richiesta.

Le mascherine saranno distribuite alle persone con disabilità del territorio di Frascineto, attingendo ad un apposito elenco presente presso il Comune, elaborato con una scheda di auto censimento durante la redazione del piano di protezione civile comunale. In tale scheda, si evince che tipo di disabilità e patologie hanno le persone.

“In questo momento di maggiore difficoltà ci vogliono fatti concreti, ed è ciò l’obbiettivo dell’amministrazione comunale. Come Garante dei diritti delle persone – ha dichiarato Pisano – con disabilità del comune di Frascineto, ed a nome dell’amministrazione comunale, non possiamo che rivolgere il nostro ringraziamento a tutti coloro i quali hanno reso possibile l’iniziativa, che mira a proteggere chi è più fragile. Tali obiettivi – ha evidenziato Pisano – si ottengono se vi è un lavoro di squadra a più livelli, atteso anche che il Comune di Frascineto, ha già elaborato il piano di protezione civile con particolare attenzione alle persone con disabilità ( primo comune in Italia ad approvare una buona prassi sulle priorità in emergenza, tipo un triage della persone con disabilità, la nomina del Garante, e l’istituzione dell’ufficio del garante che potrebbe ospitare dei modelli per la formazione sui rischi naturali”.