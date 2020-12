Schiavonea: rapinò una tabaccheria, incastrato anche dalle scarpe che indossava

Arrestato un diciannovenne immortalato dalle telecamere dell’esercizio commerciale durante la rapina che fruttò circa 1.500 euro in contanti

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – I carabinieri di Corigliano hanno arrestato F.D. 19enne del posto, che è stato posto ai arresti domiciliari per il reato di rapina aggravata. Le indagini sono partite subito dopo il colpo compiuto il 25 novembre scorso ai danni di una tabaccheria nella frazione di Schiavonea. Un uomo con il volto travisato aveva fatto irruzione alla chiusura dell’esercizio commerciale e, sotto la minaccia di una pistola, aveva costretto l’impiegato a consegnarli l’intero incasso della giornata, poco più di 1.500 euro in contanti. Poi il ladro era scappato a piedi, facendo perdere le sue tracce, agevolato dalla scarsa presenza di persone in giro, visto l’inizio del coprifuoco.

I carabinieri hanno subito acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza della tabaccheria e di altri locali nelle vicinanze, dalle quali è stato esaminato l’abbigliamento del rapinatore e le sue caratteristiche fisiche. La vittima della rapina inoltre, in sede di denuncia, aveva riferito importanti ed inequivocabili elementi sull’identità del rapinatore, e che questi fosse addirittura un abituale cliente dell’esercizio commerciale e residente della zona.

Scattata una perquisizione nell’abitazione di un pregiudicato del posto, è stata trovata una pistola scacciacani privata del tappo di sicurezza e del tutto simile a quella utilizzata per compiere il colpo nella tabaccheria, ed anche, elemento ancor più importante, le scarpe che il ladro aveva utilizzato durante la rapina. Ricostruito il grave quadro indiziario nei confronti dell’indagato, è stato arrestato e posto ai domiciliari ma le indagini continuano al fine di appurare se vi sia stata la compartecipazione di altri soggetti che abbiano potuto agevolare l’esecuzione della rapina.